Thiago Cunha reveló la cercana relación que mantiene Chantal Gayoso con su hijo de 9 años: “Se llevan súper bien”

Durante la jornada de ayer, el bailarín brasileño Thiago Cunha y la chilena Chantal Gayoso anunciaron su relación amorosa, luego de que se conocieran en el programa “Bailando por un sueño” de Canal 13.

A pesar de la química que existía entre ambos en ese espacio, aseguraron que su relación comenzó formalmente en junio pasado, en pleno período de pandemia de Covid-19.

“Me fui a vivir a Rancagua a la casa de mis padres porque no estaba trabajando en Santiago. Nos vimos cuando entregué el departamento, alcanzamos a ir a un restaurante y él me fue a ver una vez a Rancagua. Ha sido complicado“, reveló Chantal en conversación con Las Últimas Noticias.

En esta misma línea, aseguró que en este momento se encuentra en Brasil, visitando a los familiares de Thiago. El mismo bailarín relató desde Sao Paulo que Chantal “me atraía a los ojos, pero me empezó a gustar después. Cuando conversamos durante la pandemia por WhatsApp y después por videollamada, una vez que ya había más confianza, me di cuenta de lo bonita que es por dentro”.

De hecho, sostuvo que la relación va “en serio”, tanto así que decidió conversar de este tema con su hijo Pedro de 9 años, con quien vive.

“Tengo una relación muy cercana con él, me cuenta sus cosas y yo a él. Mi hijo es bien maduro porque se cambió de país y con su madre nos separamos. Él entiende eso. Cuando la vio me dijo ‘me gusta, es tierna’. Se llevan súper bien y eso para mí es fundamental. De hecho, a veces lo ayuda a hacer las tareas“, contó el brasileño.

“Tanto ella como yo no estamos para cualquier cosa. Tenemos algo serio. Lo que nos unió fue muy intenso, hay química también, no hay cómo negarlo. Pero presentarle a mi familia se dio naturalmente. A mis papás les gustó la idea porque saben cómo soy, no les voy a presentar a alguien por nada”, agregó Thiago.

“Pasé con la familia de Chantal el 18 de septiembre y encontré increíble que a pesar de ser de otro país, somos muy parecidos”, continuó relatando el bailarín.

Por su parte, la exintegrante de Rojo señaló que conocer a la familia de su pololo “fue inesperado, no pensé que iba a conocer a tanta gente. Les gusté, parece. Estoy aprobada. Creo que soy una buena mujer“, dijo finalmente.