“No me pueden involucrar con otro”: Daniela Aránguiz se refirió a rumores de infidelidad con Raúl Peralta

La exchica Mekano, Daniela Aránguiz, se refirió a rumores de infidelidad con el bailarín Raúl Peralta, quien hoy tiene un hijo con Lisandra Silva.

Este tema fue tocado en el late “Sigamos de Largo” de Canal 13, donde las conductoras Francisca García-Huidobro y Maly Jorquiera le consultaron si el futbolista Jorge Valdivia le había perdonado algo a ella, a lo que Aránguiz respondió: “¿De infidelidad? No, nada“.

“Se le corrieron rumores a Daniela en algún momento, que anduvo con uno de los Power Peralta, que yo dije que no me consta para nada“, contextualizó Francisca.

En este sentido, Aránguiz argumentó: “Lo que pasa es que a mí no me han conocido otro hombre, y por eso no me pueden involucrar con otro hombre”.

Tras esto se refirió a su vinculación con Raúl Peralta: “Es verdad que yo cuando tenía 17 años, cuando estaba en Mekano, tuve como onda onda, ni siquiera fue un pololeo, con Raúl, que ahora es de los Power Peralta“.

“Pero tenía 17 años, ahora tengo 35, como nunca nadie me ha conocido ningún otro hombre no pueden hablar”, cerró la modelo.