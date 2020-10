Gran pesar en el mundo del espectáculo tras la muerte de Patricio Frez: los famosos reaccionaron

View this post on Instagram

Siempre recuerdo como conocí a Pato Frez . Aun no era pública su cara ..solo la gente sabía de su voz, su risa contagiosa y esa capacidad que tenía para potenciar cualquier cosa que uno hiciera en pantalla . Yo animaba en una discoteque en Viña todos los finde en el verano y recién comenzaba en UCV Televisión . Termino de animar y cuando estoy en la barra se me acerca Pato a saludar . Al momento de hablar le digo que su voz la conozco y que no puede ser lo que estoy pensando . Me mira y me dice sonriente .. si , yo soy Pato Frez..nadie conoce mi rostro… solo mi voz .. y comenzamos a hablar ..me contó historias y yo le le hice mil preguntas del Buenos Días a Todos . Pasaron los años y llegué a Tvn . Su rostro ya era Público y nos tocó trabajar muchas veces . Sin duda creó un estilo único y marcó un antes y un después en las Voz en off de nuestra TV . Un gran profesional y muy cariñosa persona . Descansa en Paz Patito . Arriba te esperan con el micrófono listo 🙌❤️