J Balvin recibió duras acusaciones por “maltrato animal”: él se defendió con singular mensaje

Durante la jornada de ayer, el cantante colombiano J Balvin compartió una serie de “historias” en su cuenta de Instagram, donde mostró a su perro con la cola pintada de varios colores.

Misma acción que realizó su novia Valentina Ferrer, quien compartió una postal junto a su mascota en su cuenta de Instagram.

Debido a esto, ambos recibieron duras críticas de parte de los internautas, quienes acusaron a la pareja de realizar “maltrato animal”.

“Amo a Enzo pero no comparto que tiñan a los perros”, “Y dale con pintar al perro, que mal que fomenten ese tipo de cosas”, “Por qué teñirle el pelo al perro?”, “Debería acusarlos de maltrato animal” o “No entiendo cómo hay gente que le felicita que tiña la cola del perro”, fueron algunos de los mensajes que recibió la novia de J Balvin en sus redes sociales.

Ante esto, el cantante de reggaetón colombiano no dudó en responder a los cuestionamientos, y lo hizo a través de su red social.

“Este es mi parcero Enzo, su cola no fue maltratada en ningún momento, es blanca del todo y el colorante es a base de vinagre y agua un producto vegano que no tiene ninguuna relación con animales o maltrató y aprobado por la FDA, es decir amando mi perro a conciencia. Porfavor esto solo lo hacen profesionales, no lo hagan sino con lo que saben del tema, porque no es el mismo producto que se usa en humanos y pueden hacer mucho daño”, sostuvo.

