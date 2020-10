Martín Cárcamo debió entrar a pabellón: un lunar fue el causante

El pasado lunes Martín Cárcamo narró que, debido a un lunar, se sometió a una operación, lo cual detalló en el programa “Aquí Somos Todos”.

Cárcamo, que fue invitado al programa como activador social, se refirió a la importancia del cáncer y de “observarse desnudo frente al espejo, pero consciente“, narró, en el contexto del Día de Prevención del Cáncer de Mamas.

“No pasa solamente con el cáncer de mamas, pasa con los lunares“, sostuvo el conductor, añadiendo que a él le ocurrió.

“Me fui a revisar…Yo nunca me había revisado los lunares y fui porque estaba con una alergia, ni siquiera para revisar los lunares. Estaba con una alergia y me dijeron: ‘Te vamos a revisar los lunares’. Y me dicen: ‘Operación en dos días más”, agregó luego.

Esto, debido a que sospechaba que el lunar que tenía podía ser maligno. “Lo que quiero decir es que hay que mirarse. Y yo, era un lunar que lo tenía acá (se toca bajo el vientre), no me llamaba la atención. Pero empezó a cambiar de color“, explicó.