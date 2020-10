Amaro y Raquel se refirieron a su conflicto en vivo en “Bienvenidos”: “Le dije lo que pensaba nomás”

El pasado martes no fue un buen día para el matinal de Canal 13 “Bienvenidos“, luego de que su rating no superara los 4 puntos durante toda la jornada, lo que los llevó a una reunión de emergencia entre los integrantes.

Con el fin de evaluar los contenidos y trazar nuevos caminos para mejorar la sintonía, los dos rostros del matutino, Argandoña y Gómez-Pablos tuvieron un encontrón que trascendió a los medios.

Esto, porque según fuentes de la producción, tuvieron un desacuerdo por una antigua broma que realizó la panelista sobre la vida privada del español, donde aludió a su nueva pareja.

Debido a lo mediático que fue esto, Tonka hoy les consultó sobre el conflicto, situación que los involucrados no esquivaron. “Yo no me peleé. Yo le dije lo que pensaba nomás”, sostuvo Argandoña.

Por otro lado Amaro expresó: “A mí lo que me gusta de Raquel es que es frontal, uno sabe a qué atenerse no hay que andar leyendo con subtítulos, eso a mí me encanta. Y cuando uno habla con ella, puede que en el intercambio haya dureza pero lo que es agradable es que también hay destellos de humor y eso es lo divertido”.

Tonka, por su parte, sumó: “Yo que estuve ahí, no encontré que se pelearon”, sumando un comentario de Carlos Zárate, quien también recordó su propio conflicto con Argandoña la semanada pasada, asegurando que aún así el cariño y compromiso se mantenía intacto.

Finalmente bromearon con que lo importante era encontrar quién filtró esa información, donde Raquel sostuvo que “no se puede confiar en nadie“.