Hija de Patricio Frez desclasificó cómo fue su despedida: “Me decía que me amaba mucho”

El pasado martes falleció el locutor Patricio Frez a sus 64 años debido a un cáncer, por lo que diversos matinales tocaron el legado de la emblemática voz en off.

En una entrevista con LUN, quien se refirió a su deceso fue su hija Javiera, quien entregó detalles sobre su partida y de los últimos momentos que vivió en su compañía.

“Siempre estuve preparada para este momento y, aunque mi papá no esté vivo ahora, lo siento conmigo. Él es parte de mí“, narró la joven.

Cabe recordar que Javiera, de 19 años, es fruto del segundo matrimonio del locutor, con Kattia Sepúlveda.

“La relación que tuve con mi papá fue algo muy lindo. Él me tuvo a sus 45 años y, por lo general, las parejas tienen hijos más jóvenes. Yo creo que llegué a iluminarle la vida a mi papá y él me lo dijo. Siempre le demostré el cariño que le tenía, él decía que me adoraba, que yo era su mundo y su chiquitita“, partió señalando.

El pasado viernes Lilian Seifeld, última pareja de Frez, le informó a la madre de Javiera que Patricio no se encontraba bien, por lo que ambas viajaron a Quilpué.

“Mi papá estaba apagado, no se levantaba mucho de la cama, tenía dolores. Era difícil hablar muy seguido con él porque eso lo cansaba mucho. Gastaba mucha energía y yo trataba de no hablarle tanto, y más que nada atenderlo, darle desayuno, sus remedios. Valoro mucho eso porque nunca tuve la oportunidad de atender de esa manera a mi papá“, sostuvo la joven.

Previo a que su padre falleciera, Javiera le dijo a su padre todo lo que sentía por él: “Le dije que lo amaba con toda mi alma, que era lo más importante de mi vida junto a mi mamá y le agradecí todos los momentos lindos que tuvimos. Y eso no se va a borrar nunca. Él no podía responderme todo, pero me decía que me amaba mucho”.

Finalmente el último mensaje que recibió por parte de su padre fue el mismo martes, el cual era un audio donde expresaba que se sentía mejor. “(Me dijo) te quiero, mi chiquitita. Ese momento fue un alivio tremendo para mí. Yo le escribí altiro de vuelta, pero eso fue lo último que supe de él“.