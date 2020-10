“Voy al grano altiro”: Raquel Argandoña sorprendió a los televidentes con íntima confesión sobre su relación con Félix Ureta

Una inesperada revelación fue la que hizo la animadora Raquel Argandoña, en una nueva emisión del matinal “Bienvenidos” de Canal 13.

En el espacio, la conductora de televisión abordó su relación con el empresario Félix Ureta, y reveló íntimos detalles de su vida más privada junto al galán de 45 años.

Todo comenzó cuando los panelistas comenzaron a hablar sobre los momentos románticos, cuando el periodista Carlos Zárate expresó que a él le gusta crear un ambiente agradable primero con su invitada.

Según explicó el comunicador, él invitaría a una mujer a “un buen restaurante, con una buena luz, con un buen vino, con un buen plato” y luego le haría la invitación a un lugar más íntimo.

Muy por el contrario de la opinión de Argandoña, quien aseguró que “de repente tenemos poco tiempo (…) una tiene claro lo que quiere hacer”, sostuvo.

Tras esto, explicó que “yo tengo un hombre a mi lado que me gusta. Yo tengo 63 y él tiene 45, un tipo bastante apuesto y a mí me gusta estar con él“, señaló, agregando que “a veces yo no tengo mucho tiempo, entonces voy al grano altiro, nos tomamos un café y él se va a su trabajo y yo al mío”.

En este sentido, indicó que “no tenemos para hacer todo agradable el entorno”. Finalmente reveló que “de verdad, tengo que ser sincera señora, aunque lleváramos un mes, yo también se lo diría así, porque a mí me gusta harto”, finalizó.