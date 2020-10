“¿Sabes qué? no tienes caso”: Amaro Gómez-Pablos reveló los conflictos que tuvo en un canal nacional por su acento español

El periodista Amaro Gómez-Pablos realizó una inesperada confesión en una nueva emisión del matinal “Bienvenidos” de Canal 13.

En el espacio matutino, el comunicador reveló los problemas que tuvo en el noticiero de Televisión Nacional, debido a su acento español. Por lo mismo, Amaro contó que realizó unas clases con la coach Claudia Berger, para poder hablar con un acento “neutro”.

En este contexto, Amaro explicó que, aunque trató de hablar con un tono neutro, no lo pudo lograr: “Sabes lo que pasa, lo traté y cuando estuve en Televisión Nacional al principio justamente la idea era neutralizar“.

Tras esto, explicó que Berguer le solicitó “poder hablar por lo menos en castellano neutralizado”, sin embargo, sostuvo que “traté y traté y lo que ocurre es que ponía tanta atención en reemplazar las palabras (…) el tema es que Claudia en un momento dado me dijo ‘¿sabes qué? no tienes caso’, me desahució, me dijo ‘ya está, listo, no hay nada que hacer’“, relató.

Finalmente, reveló que “lo interesante es que 10 años antes estuve trabajando para CNN y en CNN nunca fue tema, nada, y ellos son muy rígidos, y nada en absoluto… y aquí con el tiempo yo creo que la gente se ha puesto más tolerante”, aseveró el periodista.