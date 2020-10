¡Se emocionó! La sorpresa que tuvo Cathy Barriga tras cumplir cuatro años como alcaldesa de Maipú

Cathy Barriga cumplió cuatro años desde que fue electa como alcaldesa de Maipú. Es por este motivo que su grupo de trabajo la sorprendió con una especial celebración en el municipio. Tras esto, la exfigura de TV se emocionó al notar que también habían regalos para Romeo, su hijo menor, quien la acompañó al inicio de su mandato.

Barriga no pudo ocultar las lágrimas y a través de su cuenta de Instagram (@cathy_barriga) la autoridad comunal exhibió imágenes del momento.

“Hoy 23 de octubre se cumplen los 4 años de ser electa alcaldesa de Maipú”, escribió Cathy Barriga en una de las primeras publicaciones, donde aprovechó de agradecer el gesto de su equipo.”Cuatro años de salir electa en la votación. Está súper lindo”, afirmó la edil, quien además destacó que “yo creo que nadie se imagina, nadie puede imaginarse lo que han sido para mí estos cuatro años. Yo creo que nadie”.

La alcaldesa de Maipú no contuvo las lágrimas al notar los regalos para su hijo Romeo “Oh, acá está para Rome. Rome, me acompañó hasta el año pasado. Tres años estuvo conmigo, trabajando. Le tienen un regalito a Rome“, expresó.

La edil además mostró unos cupcakes, los cuales tenían banderas que representaban los distintos proyectos que Cathy ha liderado como figura elemental del municipio de Maipú, tales como la veterinaria móvil y el spa para el adulto mayor, entre muchos otros. “Están todas las obras acá”, dijo finalmente.