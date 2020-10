“Se me cayó”: Camila Recabarren sorprendió tras enseñar el estado de su corona de Miss Chile

Hace unos cuantos días Camila Recabarren sorprendió a sus seguidores tras enseñar un renovado cambio de look, donde fue comparada con Tonka Tomicic debido a lo corto de su cabello.

No obstante, la comunicadora que es bastante activa en Instagram, llamó la atención nuevamente tras enseñar el lamentable destino de su corona de “Miss Chile”, cuando ganó el certamen del año 2012.

A través de las stories la modelo enseñó el estado de la corona, el cual no era de lo mejor. “Hue… no. Esta es la corona del Miss Chile, qué les pasa. No… se me cayó la corona, voy a ir a Patronato a comprarme una. Esta era la corona“, comentó Recabarren, señalando que el objeto se rompió tras múltiples mudanzas.

Afortunadamente la banda de “Miss Chile” tuvo mayor suerte y aún la conserva en buen estado, esmarcándola en un cuadro.

Aquí puedes ver sus publicaciones: