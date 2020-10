Scarlett Johansson será la protagonista de la nueva película del director chileno Sebastián Lelio

El director nacional Sebastián Lelio, quien lideró la cinta Una Mujer Fantástica -ganadora de un Óscar- trabajará junto a la actriz norteamericana Scarlett Johansson, que tendrá un rol protagónico en la película “Bride”.

El film, de acuerdo a lo publicado por el sitio Deadline, pertenece a una asociación entre Apple TV y A24. La cinta está a cargo de los guionistas de Orange is the new black (Netflix), Lauren Schuker Blum y Rebecca Angelo.

La producción mostrará en la pantalla a la novia de Frankenstein. De esta manera, se narrará la historia de una mujer creada como una “esposa ideal”, con la misión de “satisfacer los deseos” de un empresario muy particular

En la trama, la mujer tomará distancia y rebelión en contra de su creador, por lo que se verá enfrentada a una sociedad que la marginará.

Johansson, quien fue nominada al Óscar por su presencia en “Historia de un matrimonio”, también producirá Bride junto a su compañía These Pictures.

Cabe recordar que, debido a su película “Una Mujer Fantástica”, Sebastián Lelio también se adjudicó un Oso de plata al mejor guión, galardón que fue entregado en el Festival Internacional de Cine de Berlín, un Premio Goya a Mejor película iberoamericana y tres premios platino como mejor cinta, mejor director y mejor guión.