“Bajé ocho kilos de puro dolor”: Iván Torres contó detalles del grave accidente que lo dejó fuera de TVN por un mes

En abril de este año el meteorólogo Iván Torres sufrió un grave accidente, que lo dejó fuera de Televisión Nacional por un mes.

Según explicó el profesional, “desde el techo me cayó una estructura de madera grande en el brazo izquierdo. Soy bien resistente al dolor, así que no le di tanta importancia en el momento. Con los días se hizo más intenso“, reveló en entrevista con Las Últimas Noticias.

En esta misma línea, Torres explicó que “tenía el tendón del brazo cortado en tres partes y el manguito rotador quebrado”.

Debido a esto, reveló que inició una terapia con un kinesiólogo durante varios meses. Sin embargo, el pasado 11 de septiembre tuvo que operarse ya que la terapia fue insuficiente.

“No resultó, el dolor era espantoso. Bajé ocho kilos de puro dolor, no podía ni comer. Era un dolor horrible, no sé bien cómo describirlo. En las noches se me acentuaba mucho y durante el día estaba medio botado. Iba a la terapia física y quedaba como si hubiera subido un cerro”, aseveró.

A pesar de esto, con el paso del tiempo pudo recuperarse y se integró el paso 13 de octubre a la señal televisa. “El traumatólogo me envió el video de mi operación. Hasta le puso música. Lo vi una vez y me pareció un procedimiento increíble. Ahora estoy bien, con cabestrillo, kinesiología y el doctor me dijo que la recuperación toma entre 4 ó 6 meses”, contó finalmente.