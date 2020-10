“No podré ser su futuro diputado”: El lamento de Junior Playboy tras publicar video de su voto

El pasado domingo Junior Playboy se transformó en tendencia en las redes sociales, luego de que fuera a votar en el Plebiscito Nacional y, a través de Instagram, compartiera su voto, lo cual está sancionado por la ley.

En la publicación escribió: “Libre de comentarios. Goleada histórica apruebo 99,9%, rechazo 1%. Muy buenos días que sea el comienzo de una calidad de vida mejorada para todos los chilenos y chilenas, justicia divina“, señaló en la oportunidad.

Ahora, en una nueva publicación, se mostró apenado por sufrir las sanciones por cometer este acto, lo cual le impedirá participar en procesos políticos. Recordemos que hace unos meses señaló que tenía intenciones de convertirse en diputado o concejal.

“Muy buenos días. Apenado, ya que con lo de ayer no podré ser su futuro diputado. En fin, no me adapto a esta vida. Es difícil cuando uno es distinto a todos y piensa distinto”, partió comentando.

Luego continuó: “En fin, yo ante mis principios soy un ser original y lo acepto porque soy agradecido. Gracias para los que piensan igual para los que no igual. Gracias, no vine a ser enemigo, al contrario, vine a ser feliz“, cerró.

Aquí puedes ver sus publicaciones: