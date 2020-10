“¿Te gustaría decirle algo a Kel?”: La pregunta que incomodó a Raquel Argandoña en plena transmisión de “Bienvenidos”

Durante la jornada de este lunes, el matinal “Bienvenidos” de Canal 13 abordó la salida de “Nano” Calderón de la cárcel Santiago 1, para cumplir con la medida de arresto domiciliario, debido a la agresión que ejerció en contra de su padre.

Y fue justamente este hecho el que provocó la emoción de la animadora Raquel Argandoña, quien no pudo evitar “quebrarse” al hablar sobre su hijo.

En el espacio, Argandoña aseguró que le enviaba cartas diariamente a “Nano” y que lo único que quería era abrazarlo.

No obstante, se produjo un incómodo momento, luego de que la conductora Tonka Tomicic le consultara a la animadora si quería enviare algunas palabras a su hija “Kel” Calderón: “Raquel, ¿qué te gustaría decir algo a Kel, si le pudiera decir algo?“, consultó.

Tras esto, Argandoña respondió de manera categórica: “Nada. Nada, nada, Tonka. No, nada. Nada, nada. Nada“.

Luego de varios segundos de silencio, Raquel explicó que “yo no quiero hablar de Kel. Yo no quiero hablar de Kel. Quiero que me respeten eso. Mi preocupación en este momento es 100% mi hijo“, dijo.