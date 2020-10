Álvaro Gómez reveló cómo fue su experiencia como “galán” en teleserie Las Vegas: tuvo conflicto con los “extras”

El actor Álvaro Gómez fue el nuevo invitado al programa “Francamente”, espacio online conducido por la animadora Francisca García-Huidobro.

En el programa, el actor chileno se refirió a su experiencia laboral, puntualizando en su participación en la teleserie “Las Vegas” de Canal 13, la cual fue transmitida desde el 17 de marzo al 17 de julio de 2013.

Sobre esto, el actor explicó que se sintió cómodo actuando como “galán” en la teleserie, sin embargo tuvo algunos problemas con las personas “extras” que contrataban para trabajar junto a él, específicamente con algunas mujeres que lo tocaron donde no debían.

“Efectivamente sí debo reconocer que yo me sentía cómodo actuando, porque además sentí que llegué al estado como físico que era tan importante para ese personaje que tenía que tener, y sentí que lo logré, entonces me sentí más confiado actoralmente”, comenzó expresando el actor.

Tras esto, señaló que “el cuento del baile, en términos muy puntuales, no fue algo que me costara tanto porque en la escuela yo descubrí que me gustaba bailar, pero me gustaba bailar cuestiones más contemporáneas”, sostuvo.

No obstante, aseguró que “grabar con esa cantidad de mujeres no era fácil, porque además estamos hablando de que eran extras, no eran actrices“.

Según el actor, “hubo muchas veces que grabando habían algunas de las chiquillas se lo tomaban muy en serio y pensaban que efectivamente pensaban que estaban en otro lado y me agarraron el culo y por delante, y ahí aparecía el productor (…) y tenía que parar y empezar a rayar la cancha“, afirmó.