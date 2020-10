“No sé si aportaré a nuevas ideas…”: Dra. Cordero y su entusiasmo por ser constituyente

La doctora María Luisa Cordero aseguró está disponible para participar de la Convención Constituyente para redactar una nueva Constitución.

En el programa “Mentiras Verdadera” de La Red, la profesional sostuvo que “yo estoy tratando de prepararme para ver si puedo lograr estar en la Convención”.

“¿Le gustaría ser constituyente?”, consultó rápidamente el periodista Eduardo Fuentes, tras lo cual Cordero señaló que “sí, asumiendo los riesgos y costos de no salir, pero quiero hacer el intento de estar ahí”.

En este sentido, admitió que “no sé si aportaré a nuevas ideas, pero para ser ministro de fe del Chile profundo. Me interesa, y me interesaría que así como hay paridad de género, existiera paridad etaria, que estemos personas mayores también ahí”, declaró María Luisa en el programa, que se transmitirá este miércoles a las 22:30 horas por La Red.