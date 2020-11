Marlen Olivari anunció que volverá a terreno pese a no poder caminar: Usará bastones ortopédicos

La exshowoman y actual precandidata a la alcaldía de Viña del Mar, Marlen Olivari, tuvo un accidente hace unas semanas que la llevó directo a pabellón y luego la dejó en cama. De hecho, para el Plebiscito, fue a votar en silla de ruedas.

Y pese a que le dieron unos meses de licencia, Marlen quiere volver con todas sus fuerzas a ayudar a los vecinos de Viña a través de su Fundación con la que reparte alimentos, ropa y distintos servicios y que sigue funcionando gracias a sus voluntarios.

Aún así, volverá pronto, según contó en Instagram con un extenso mensaje.

“Es difícil que toda la gente comprenda lo que se siente , llevo muchos años dedicándome a la gestión social , mi gran vocación de servicio , entregar dignidad, entregar alegría es lo que me motiva a no quedarme tranquila hasta hacerle el día a alguien , por eso ayer me emocione mucho con el contacto en vivo desde el Campamento porque estoy acostumbrada a estar yo ,estar en terreno es lo más importante para mi , sentir que todo lo que uno hace aporta realmente a la sociedad , lo lindo es que los voluntarios de la Fundación me representan muy bien y se han ganado el cielo”, dijo la comunicadora.

“Yo desde casa hago la producción de las ayudas, locaciones y entregas en horario y fecha ya que la gente no puede esperar , los comedores , los niños , las ollas comunes y la entrega de ayuda a los abuelitos no pueden esperar , las familias deben recibir su alimento diariamente y la verdad es que nunca es suficiente por eso te pedimos a ti también ayuda ya que de verdad son miles las familias que necesitan de todos nosotros”, agregó.

“Si quieres donar alimentos , frutas , verduras , juguetes a los niños , pañales a los adultos , escríbenos a fundacionmarlenolivari@gmail.com muchas gracias a toda la gente de buen corazón que ya han entregado sus aportes ❤️❤️❤️❤️🙏🙏🙏 y también le quiero contar que con bastones ortopédicos próxima semana nos vamos a terreno 💪🏻💪🏻💪🏻”, adelantó.