“Me quiero ir”: La reacción de Pamela Díaz tras enterarse de que podría llegar un huracán a Cancún

Finalmente se confirmó el romance entre el animador Jean Philippe Cretton y Pamela Díaz, quienes se fueron de viaje hasta Cancún, México para disfrutar de una pequeñas vacaciones en medio de la pandemia del coronavirus.

En ese sentido, el comunicador y la “Fiera” han publicado diferentes videos en sus redes sociales, en los que se puede ver a los “tórtolos” muy acaramelados en diferentes lugares de la ciudad azteca.

Y fue en uno de esos registros, en el que Cretton mostró cómo estaba el clima en Cancún, lugar que está siendo acechado por la tormenta tropical ETA que pasó de eso a un huracán de categoría tres en la escala de Saffir-Simpson.

“Mi amor, ¿escuchaste la noticia que se viene un huracán?”, fue lo que dijo Jean Philippe a lo que Pamela respondió: “¿De verdad? Estoy toda mojada, ya no me gusta acá, me quiero ir, me quiero ir“.

“Mira mi pelo quedará todo ‘cochocho’, voy a cerrar la boca porque me puedo morir“, cerró en tono de bromas.