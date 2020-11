“A mí me afectó mucho”: Fer Figueroa aseguró que Joche Bibbó ejerció “violencia psicológica” en contra de ella

La modelo Fernanda Figueroa contó diversos detalles sobre su fallida relación con exchico reality José Luis Bibbó, quien hizo noticia hace varios años por eventuales “malos tratos” que habría ejercido contra la joven.

En este contexto, en conversación con Jordi Castell para su programa online, la modelo expresó que “yo creo que hasta puede afectarte un poco más la violencia psicológica, a mí me afectó mucho. A veces puede afectar más la violencia psicológica para una persona que tiene problemas de autoestima, en ese minuto yo tenía muchos problemas de autoestima. Y más estando con una pareja que, obviamente, te traía inseguridades todo el tiempo”.

A esto agregó que “yo era muy chica cuando partí con él, tenía 19 años y él era mucho más mayor que yo. Yo de un mundo que no era de la tele y él en un mundo que sí era de tele, entonces eso obviamente me traía muchas inseguridades”.

En este sentido, aseguró que “obviamente que ahora no lo permito. En ese momento era mi primera relación, mi enamoramiento, tenía 19 años, duré casi cinco años con él y para mí iba a ser el amor de mi vida. Entonces, dentro de lo madura que era, era muy inmadura”.

“Aprendí que me tengo que querer como soy, que para que me respeten me tengo que respetar yo primero. Me tengo que querer yo primero para que me quieran. Entonces me costó mucho, pero puedo decir que poco a poco voy aprendiendo más de mí y feliz con lo que estoy formando”, reveló finalmente la modelo.