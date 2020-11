Eddie Vedder todavía no supera la muerte de Chris Cornell: “Aún no he lidiado con esto del todo”

Eddie Vedder, vocalista de Pearl Jam, dialogó con “The Howard Stern Show” y abordó la muerte de su amigo y también músico Chris Cornell, quien se quitó la vida el 18 de mayo de 2017 en Detroit.

“Tuve que estar más o menos en negación. Ni siquiera siento que tuviese otra opción (…) Estaba aterrado de pensar a qué extremo llegaría si me permitía sentir lo que necesitaba sentir”, sostuvo el cantante, quien coincidió con el ex líder de Soundgarden en la banda Temple Of The Dog.

“Aún no he lidiado con esto del todo, pero me fortaleceré con el tiempo”, complementó el intérprete.

Respecto a ese punto, Vedder destacó que su amistad con Cornell iba más allá de los escenarios. “Íbamos a locas aventuras de escaladas, o íbamos a hacer ciclismo de montaña, o perseguíamos al perro en la lluvia mientras bebíamos cerveza de porquería. Y era genial“, finalizó.