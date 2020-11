Miguelito reveló por qué no participó en “Contra Viento y Marea” junto a su pareja

El integrante de “Morandé con Compañía” Miguelito hace unos días fue invitado al matinal “Bienvenidos”, donde presentó su nuevo emprendimientos de pizzas. Recordemos que el actor se quedó sin ingresos, luego de que la productora Kike21 adelantara el término del contrato del elenco.

Otros tema que tocó fue el de su vida privada, luego de que bromearan con que no quería casarse, donde Miguelito señaló que la pandemia arruinó sus planes.

“Llevamos 10 años ya, soportándome ella a mí. Este año pensábamos casarnos pero llegó la pandemia y…“, partió señalando antes que Amaro Gómez-Pablos lo interrumpiera para señalan que debían llamar a Francisco Saavedra para su programa “Contra Viento y Marea”, donde el comediante señaló que ya lo habían invitado.

“No si me llamaron pero lo que pasa es que yo quiero algo más íntimo, porque no quiero exponer mi vida familiar“, sostuvo.

En este sentido agregó: “Muchas veces pasa que si bien hay gente que me quiere mucho, no faltan también los desubicados entonces exponer a eso la vida familiar, a mí no me gusta“.