Patricia Maldonado contra sus “haters”: “Las peleas me gustan de frente, con las manos limpias”

Las animadora Patricia Maldonado, en su programa “Las Indomables”, abordó los odiosos comentarios que recibe diariamente de parte de sus “haters”.

Según Maldonado, “es un negociado, no tienen consideración, si uno les dice, te amenazan, te agreden inventan las cosas más insólitas, pero es parte del sistema que nosotros llevamos también, porque nosotros sabemos que van a buscar por cualquier lado para ‘darte’, porque nosotros cuando les pegamos, les pegamos con cosas verídicas, ciertas y se las pegamos justo cuando les duele”.

Tras esto, explicó que “por esa razón que ellos también buscan gente que te agreda, y que no tienen ninguna validez, y que inventan cosas, pero esas cosas no te tienen que preocupar.

Finalmente insistió que “las peleas me gustan de frente, con las manos limpias. Me gustan las peleas con perros pitbull, no me gustan las peleas de quiltras, las quiltras son hediondas porque no tienen amos, viven en la calle, entonces no saben pelear las quiltras, no tienen control, la quiltra ronda en la calle, dan pena”, expresó la animadora.