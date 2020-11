VIDEO | “Voy a volver en unos días”: Enfermero envió estremecedor mensaje a su familia antes de morir por Covid-19

Sergio Humberto Padilla Hernández, un enfermero mexicano que sufrió el contagio de Covid-19, envió un estremecedor mensaje antes de morir a causa de la enfermedad. El profesional de la salud grabó un video para dirigirse a sus familiares, quienes posteriormente difundieron las imágenes para crear conciencia sobre las consecuencias de la pandemia.

“Bueno, pues, se llegó la hora de la verdad. Voy a ser sometido a intubación endotraquial, quiero que, pase lo que pase, cual sea el pronóstico que Dios tenga para mí reservado, me recuerden siempre por lo que fui y por lo que soy. Porque voy a volver. No es un adiós. Estoy seguro de que voy a volver en unos días, nomás que me recupere y vamos a seguir adelante…”, señaló Sergio, quien hasta el final mantuvo la esperanza de regresar con sus seres queridos.

“Los volveré a ver, amigos, los amo y yo sé que van a estar doblando rodilla por mí, por mi salud y por mi bienestar y pase lo que pase, van a estar viendo por mis intereses siempre. Los amo y están en mi corazón. Hasta luego“, concluyó el profesional de la salud, quien murió días después sin abrazar por última vez a su familia.

Revisa el conmovedor registro a continuación: