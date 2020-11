“Es regla interna de la tele no tener invitados más inteligentes que los conductores”: La respuesta de Pamela Jiles tras no ser invitada a los matinales

La diputada Pamela Jiles tuvo una particular respuesta frente a un usuario que le consultó la razón de por qué no la invitaban a los matinales nacionales, al contrario de como sucede con Joaquín Lavín o Francisco Vidal.

“Abuela, por que los matinales no te invitan? Será que los conductores de la tv te tienen miedo? O son los ejecutivos?? Que onda?“, le preguntó un usuario a la parlamentaria.

Ante esto, Jiles respondió de una singular manera: “No invitan a LaAbuela a los matinales porque tienen claro que diré allí lo que ellos ocultan“, sostuvo.

Junto a esto, señaló que “además, es una regla interna de la tele no tener invitados más inteligentes que los conductores. Pero parece que no necesito ese espacio para servir a mis nietit@s y trabajar para ustedes“, declaró.

