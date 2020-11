Pamela Díaz reveló por qué mantuvo en secreto su relación con Jean Philippe Cretton

Finalmente Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton regresaron de sus vacaciones de Cancún, y la “Fiera” estuvo invitada al programa “Socias 3.0”, donde entregó detalles de este viaje junto a su nueva pareja.

Uno de los temas que tocó fue por qué no hacían público su romance, considerando que hace bastantes meses que estos rumores abundaban en las redes sociales.

Sobre esto, expresó: “Los dos no queríamos contar, porque no estábamos seguros que nos queríamos“, expresó, lo cual fue complementado por Begoña Basauri: “Ahora sí se quieren y están seguros de eso”.

Díaz retomó la palabra y aseguró que ambos quería ir con calma en esta relación, por lo que su viaje a Cancún fue una prueba. “Fui dos días al gimnasio, porque cuando una empieza una relación dice a todo que sí (…) menos mal no me llevó a un museo, a una biblioteca, me muero”.

Finalmente se refirió a una insistencia por parte de los seguidores, quienes desea un matrimonio o un hijo de ambos, lo cual Díaz rechazó: “Cómo voy a tener otro cabro chico, no quiero más cabros chicos, estoy hasta aquí de cabros chicos (…) Jean Philippe y yo no estamos ni ahí con casarnos, tampoco queremos tener hijos, estamos bien así“, cerró.