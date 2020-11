“Me dicen que ya no puedo opinar de mi país”: Marcela Vacarezza asegura que el retiro del 10% “no es el camino” y es fuertemente criticada en las redes

La animadora Marcela Vacarezza se mostró contraria a la idea de realizar un nuevo retiro del 10% de los ahorros previsionales y fue duramente criticada en las redes sociales.

Todo comenzó cuando -en su cuenta de Twitter- la exrostro de televisión expresó que “son pensiones miserables, pero también creo que hay que darse cuenta que el retiro no es el camino. El sistema de AFP hay que mejorarlo sin duda, pero más aún los sueldos bajísimos para elevar ese fondo“, sostuvo.

Ante esto, Vacarezza recibió diversas críticas de parte de los usuarios de redes sociales, entre las cuales se encuentra la siguiente: “Hablar del dinero de otros no corresponde, más aún cuando se hace desde una situación de privilegio. Hay gente que con el 10% emprendió, pagó deudas, renovó artefactos defectuosos… hay muchas realidades diferentes a las que nos quieren mostrar“.

La animadora no dudó en responder a este mensaje y aclaró que “no hablo del dinero de los demás. Me refiero a un sistema que está como las pelotas, a la ausencia hoy de respuestas efectivas por parte del gobierno, y a un segundo retiro (no el primero) de tono muy populista“.

Pero la polémica no quedó ahí y la esposa de Rafael Araneda volvió a defenderse: “Vivo en Chile hace 50 años. Llevo tres meses en EEUU y hay algunos que me dicen que ya no puedo opinar de mi país porque no estoy allá. El tema no es ese. El problema es que ya no hay capacidad de discusión. El que no piensa como yo es un imbécil al que hay que destruir“, sostuvo en la red social.