Perla Ilich enfrenta complejo panorama de salud: fue sometida a cirugía por tumor maxilofacial

La exchica reality Perla Ilich es una activa usuaria de las redes sociales, en especial de Instagram donde constantemente comparte momentos de su día a día.

No obstante, el pasado martes utilizó la plataforma para referirse al complejo panorama que enfrenta, debido a una cirugía por un tumor maxilofacial.

“No puedo hablar mucho, pero solo quiero darles las gracias por tanto amor y tantos mensajitos. Que dios los bendiga”, partió señalando.

Luego continuó: “La operación salió bien, si dios quiere mañana me voy a mi casa. Me siento bien, estoy cansada con un poco de sueño. Gracias a cada persona que me envió un mensaje”.

Finalmente expresó: “Este en vivo fue para ustedes. Solo para agradecerles el cariño y por todos los comentarios. Así que si dios quiere mañana me voy a mi casita”.

Aquí puedes ver algunas de las publicaciones que compartió: