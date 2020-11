“Hay límites y situaciones que no puedo dejar pasar”: Claudia Conserva “explotó” ante críticas que recibió por salida de dos importantes panelistas de Milf

Durante la jornada de ayer, la animadora Claudia Conserva fue ampliamente cuestionada en sus redes sociales, luego de que se diera a conocer la salida de Renata Bravo y Yazmín Vásquez del programa “Milf”, espacio transmitido por TV+.

Ante esto, la conductora de televisión decidió responder de manera categórica, y lo hizo a través de su cuenta de Instagram, con una extensa publicación.

En la plataforma, la animadora compartió un registro junto al cual expresó que “hace casi 4 años cuando junto a un diseñador y un lápiz labial comenzaba esta aventura, Milf”.

Según Conserva, el programa constituye “un espacio de libertad, de luz, de buen humor, de alegría. Un programa que es y ha sido importante para muchas personas, un lugar donde descansar, por un ratito de la dura realidad que muchas veces significa vivir”.

No obstante y frente a la salida de dos queridas animadoras del programa, Conserva fue clara en señalar que “no un esperen cahuín ni circo de mi parte, los que me conocen saben que no me gusta. En estos 30 años frente a la pantalla jamás he hablado mal de otras personas ni he expuestos conflictos internos. No son mis códigos, no se hace“.

En esta misma línea se defendió y aseguró que “ser la cabeza de un proyecto significa saber lidiar con un equipo, confiar en ellos, delegar responsabilidades, exigir cuando lo amerita y celebrar cuando las cosas se hacen bien, mantener un buen clima es fundamental. Tengo una paciencia infinita, y estoy convencida que la comunicación y el respeto son claves para liderar un grupo de trabajo“.

“Pero también hay límites y situaciones que no puedo dejar pasar, y aunque sea doloroso y traiga consecuencias, uno debe actuar, debe dejar partir y debe sacar a quienes hacen daño”, complementó Claudia en su cuenta de Instagram.

“La pandemia ha sido feroz y a todos nos ha golpeado, en lo personal de Marzo a Junio estuve deprimida y asustada, no crean que ahora no tengo miedo, pero lo manejo. Pido disculpas si eso afecto al resto”, añadió la conductora de TV.

En este mismo sentido, consultó: “¿Acaso alguien no sintió miedo? Quizás desde la comodidad y seguridad de la casa es más fácil sobrellevarlo… Volví aterrada al estudio en mayo y mi hermana estuvo dispuesta a acompañarme con todas las medidas de seguridad ( vive con mi mamá que es de riesgo) Se atrevió a volver con tal de apoyarme. Fue clave para mi. Gracias Fran”.

Finalmente afirmó que “amo mi trabajo, me siento muy afortunada de tenerlo en estos tiempos donde escasea y muchos sufren de haberlo perdido por las circunstancias del país y del mundo. No se me ha pasado ni por un segundo en la cabeza bajar los brazos, al contrario, veo este momento como una oportunidad de reconstruir con dedicación y cariño Milf, de conocer nuevas historias, de renovar y mejorar”.

“De las crisis se aprende y una de las lecciones que he sacado en estas semanas tan difíciles ha sido: Elegir bien a quien le entregas tu confianza. Sigo adelante 💪“, concluyó.

Revisa la publicación a continuación: