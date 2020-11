Julio César Rodríguez reveló por qué fumó marihuana junto a Pablo Chill-E: “No es ilegal ni estoy fuera de la ley”

Antes del inicio de la pandemia el periodista de CHV, Julio César Rodríguez, dio inicio a su canal de YouTube con la serie “La Junta”, en donde entrevistó a diversos rostros del ambiente urbano.

Uno de los capítulos que más llamó la atención fue cuando entrevistó al cantante Pablo Chill-E mientras fumaban marihuana.

Ahora, en una entrevista con el portal El Filtrador, se refirió a este episodio, que generó divididas reacciones.

“Hubo conversaciones de lo que es conveniente y no porque yo era un rostro del canal”, sostuvo Rodríguez, afirmando que incluso habló con Chilevisión, por si “podía afectar a los avisadores, a las marcas“.

Respecto a por qué fumó marihuana, sostuvo que no tenía nada que ocultar: “Si yo me fumé el cañito con Pablo fue porque estaba invitado en mi casa y yo seguramente con mis amigos lo hago, no tengo nada que ocultar, no es ilegal ni estoy fuera de la ley. Eso me hace sentido, creo que eso forma parte de la honestidad total de lo que hoy la gente te pide; yo no tengo que venderle simulacro a nadie ni pedirle permiso a nadie. Esta junta es en mi casa”, cerró.