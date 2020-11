Lorena Bosch en picada con actores “exquisitos”: “Me cargan los que viven de teleseries y muerden la mano que da de comer”

La reconocida actriz chilena, Lorena Bosch, no tuvo en reparos en criticar a sus colegas que en algún momento han criticado a las teleseries y otros géneros del teatro.

“No me gusta discriminar, pero me cargan esos actores que viven de las teleseries y que ningunean todo, especialmente la mano que te da de comer”, dijo

“Me gusta hacer teatro, teleseries, cine y creo que todos tienen un distinto formato que hay que explorar y quererlos a todos, si no te gusta no te quejes”, complementó.

Respecto a su futuro laboral, Bosch finalizó diciendo “me encantaría experimentar otros formatos, las series, que son otras ligas”.