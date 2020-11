“Voy a estar eternamente agradecida”: Chiqui Aguayo dio a conocer quiénes fueron sus testigos en el proceso de la demanda contra TVN

La comediante chilena Chiqui Aguayo contó detalles sobre la demanda que presentó contra Televisión Nacional, por despido injustificado.

Cabe recordar que Aguayo presentó la acción judicial por su despido ocurrido en abril de este año, cuando habían pasado siete meses de haber dado a luz a su hija Amal, por lo cual solicitó solicitó más de 22 millones de pesos correspondientes a la remuneración por su fuero maternal, pago por años de servicio, feriados legales, cotizaciones previsionales, reajustes, intereses legales, costas y el mes de aviso.

Sobre este tema y en su programa “Socias”, la comediante explicó que pensó “mucho tiempo” en si presentar la demanda o no, por todo lo que implicaba el proceso.

“Uno piensa, hay cuatro canales de televisión, hay una cosa que funciona a través del miedo, ‘de no lo hagas’, pero hubo gente bacán a mi alrededor que me dijo y que yo también me dije ‘tengo que hacerlo’, porque es un derecho también y si nosotras mismas no peleamos por nuestros derechos, difícilmente que las cosas cambien”, sostuvo Chiqui.

En este sentido, explicó que “ene de gente me escribe a mí, me pregunta cómo me fue, en qué estoy. A mucha gente la despidieron en pandemia, embarazadas, con fuero maternal”, contó.

Fue en este momento cuando reveló que dos personas importantes de la farándula fueron sus testigos en la primera audiencia en la que asistió vía Zoom: se trata de Pamela Díaz y Hugo Valencia.

“Pamela Díaz fue una de mis testigos, voy a estar eternamente agradecida de Pamela Díaz. Yo tenía dos testigos, Hugo Valencia fue uno, que la gente cree que no nos llevamos bien y somos recontra amigos, y encuentro que igual hay que tener cojones y ovarios para decir ‘amiga voy contigo a un juicio’. Los encuentro muy valientes y buenas personas“.

Finalmente aclaró que “a Hugo Valencia yo se lo pedí y la Pame me lo había ofrecido en algún minuto”, concluyó.

Escucha sus palabras acá: