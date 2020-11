Yazmín Vásquez envió emotivo saludo a especial hombre de su vida: “Hay que ser humilde ante todo”

La comunicadora Yazmín Vásquez hizo noticia hace una semana por su renuncia al programa “Milf” que dirige Claudia Conserva, pero lejos de la polémica la periodista se centró en sus amigos y familia.

Uno de sus cercanos, su padre, está de cumpleaños este sábado y pese a que no pudo viajar a celebrar con él, le envió un emotivo mensaje a través de Instagram donde varios coincidieron en felicitar a su progenitor.

“Cuando me preguntan porque soy así, en parte se lo debo a él…cuánto te admiro papá y cuánto me hubiera gustado estar en villarrica celebrando tu cumple! Pero desde acá te hago mi humilde homenaje a ti que me has enseñado que en esta vida no importa nada más que nuestra felicidad, qué hay que ser humilde ante todo, que nunca hay que bajar los brazos porque si la vida te da limones se puede siempre hacer un rico sour!”, escribió Yazmín.

“Te amo infinito mi viejito lindo, cada día qué pasa me siento mas orgullosa de ser tu hija y espero podamos celebrar muuuuuuuchos cumpleaños más juntos! Feliz cumple papá! Eres el mejor !”, cerró.