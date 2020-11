El incómodo momento entre Marlen Olivari y Alonso Quintero por pregunta sobre su relación con Sigrid Alegría

El pasado sábado se emitió un nuevo capítulo de “La Divina Comida“, donde se vivió un incómodo momento entre Marlen Olivari y Alonso Quintero.

La situación se produjo luego de que Quintero señalara que su relación con Sigrid Alegría, además de los prejuicios en torno a la edad, también lo complicó en el área del trabajo, señalando que perdió “varias pegas”.

Fue allí cuando la candidata a alcaldía de Viña del Mar lo interrumpió, preguntando: “¿No será que te salió más pega?“.

La pregunta obtuvo una negativa respuesta, argumentando: “Convengamos en que la gente es muy prejuiciosa. En algún momento yo tenía un contrato, tenía que hacer un proyecto de una teleserie que duraba un año más. Y a mi se me bajó el proyecto”.

Tras esto agregó: “La explicación fue ‘esto que pasa entre ustedes genera una imagen que al canal no le sirve’. Que la gente no lo toma tan bien, porque es muy distinto, porque Chile no está acostumbrado a este tipo de cosas”.

Por último expresó: “Como que perdieran credibilidad por enamorarte, cuando es lo más normal de la vida“.