“Morena te ves exótica”: Daniella Chávez presenta radical cambio de look y comparte sensuales imágenes

Daniella Chávez sorprendió a sus seguidores con dos nuevos sensuales registros donde luce lencería que deja poco a la imaginación. Además, en la imagen y video -publicado en su cuenta de Instagram- luce un radical cambio de look que fue aplaudido en los comentarios.

“¡Tu morena favorita BB!😝🍒” y “¿Morena o Rubia ?”, escribió la modelo en los registros donde posa con una cabellera oscura.

Las publicaciones no dejaron indiferentes a los internautas, quienes reaccionaron con miles de Me Gusta y múltiples comentarios donde destacan su sensualidad, belleza, y preferencia de look.

“Morena o rubia, con los dos looks te ves extremadamente hermosa”; “Como quieres te ves chula mi vida”; “Te ves mas sabrosa morena”; “Morena mil veces 💖te ves exótica”; “Ese alter ego tuyo es muy ardiente y provocativo”; “De las dos maneras te ves bella mi Dany 🤗🤗” y “Morena🤩🤩👏👏”, fue parte de lo que escribieron.

