Raquel Argandoña y Antonio Vodanovic se refirieron a romance amoroso: “Estuvimos a punto pero…”

El pasado 10 de noviembre las señales de Canal 13 y TVN anunciaron que el Festival de Viña 2021 se suspendería, debido a la crisis sanitaria que enfrentamos por el Covid-19.

En este sentido el programa “Bienvenidos” de Canal 13 tocó el tema y contó con el contacto telefónico de Antonio Vodanovic, quien desclasificó detalles del certamen que animó por tantos años.

Tras esto, Argandoña y Vodanovic compartieron una curiosa conversación romántica. “Hola Raquel querida”, expresó el animador, a lo que la panelista respondió: “Yo dije que contigo nunca había pasado nada, que siempre fuimos muy buenos compañeros“.

Luego Antonio soltó: “Voy a contar una confidencia. Entre nosotros nunca iba a pasar nada porque estoy seguro que algún día vas a escribir un libro y no quisiera estar en esos recuerdos del libro“.

Argandoña no se quedó callada y agregó: “Estuvimos a punto pero no pasó… no, mentira“.

Tras múltiples risas y bromas, Vodanovic reveló cómo fue la participación de Argandoña en el espacio. “En ese tiempo presentábamos al jurado internacional desde el escenario y cada uno salía, decía algunas palabras y después se iba a sentar en el palco de honor del festival”.

“Y Raquel siempre estuvo en la palestra, siempre fue noticia, siempre estuvo en un lugar destacado y Televisión Nacional decidió que ese año iba Raquel, que creo que leía las noticias en TVN, y era un rostro importante del canal. Por eso formo parte del jurado“, sostuvo luego.