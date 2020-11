Camila Stuardo y sus implantes: “Tengo harto. Después de mis dos hijos las tenía hasta las rodillas”

La exmodelo chilena Camila Stuardo realizó una importante revelación respecto a los implantes mamarios que tiene actualmente. La musa de 37 años, habló con Jordi Castell y reveló parte de su vida en pandemia, fiestas por internet y sus mamas.

“Yo tengo harto, pero me enchulé. No tengo problemas en decirlo. Después de mis dos hijos me quedaron tristes. Las que son madres, y están conectadas, me comprenderán que me quedaron para jugar a la pelota”, dijo.

“Te juro que las tenía en las rodillas. Entonces me enchulé. De hecho, me las regaló el javi (Urzúa, su marido), porque le dije ‘pucha, papu’, el esfuerzo de mi body’. Y me dijo ‘juegue’. Y estoy feliz”, agregó.

“Primero lo hice por mí, primero por mí y, después la felicidad también fue de él, pero fue lo que yo quería”, complementó.

Respecto a qué les diría a las mujeres, Stuardo cerró diciendo que “recomiendo que lo hagan por ellas al 100%, no porque se los diga a su pareja, no porque se los dice su amigo ni nada. Y lo que se quiera poner, póngase lo que quiera. Yo me las levanté, porque me quedaron tristes, y me puse una prótesis, porque tenía pechugas, en forma de hallulla, entonces me rellenaba el bolsillo, pero no me daba tanto más volumen”.