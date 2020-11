“Siento que me falta una parte”: La dura reflexión de Mane Swett tras pasar 5 meses en cuarentena con su hijo

Por cinco meses la actriz nacional María Elena Swett permaneció encerrada junto a su hijo en su casa de Tunquén, región de Valparaíso, debido a la emergencia sanitaria que enfrentamos a día de hoy por el Covid-19.

Sobre esta temática reflexionó con LUN, expresando que no fue su vida profesional lo que marcó su encierro.

“Hubo que acostumbrarse a una nueva realidad, a ser mamá, a ser profesora, a ser cocinera y yo que no tengo idea de cocina, acostumbrarse a hacer todo en la casa: aseo, mantener, regar, lavar la ropa. No tenía lavadora. Todo a mano. La luz funciona solar, así es que muchas veces me quedaba sin luz, se me caía el sistema, me quedé en panne de auto por la batería. Un desastre, pero en algún momento todo cambió”, partió señalando.

Luego precisó los cambios que sintió con su hijo: “Comenzamos a ser muy felices con mi hijo porque nos acomodamos a nuestra nueva realidad en Tunquén. Él me empezó a ayudar en cosas que nunca había hecho antes porque yo lo regaloneaba mucho“.

“Aprendí a conocer en profundidad a mi hijo. Ahora ya nos entendemos con cualquier guiño, antes nos entendíamos cuando nos mirábamos a los ojos. Ahora nos entendemos al olernos, es una simbiosis preciosa“, sumó luego.

No obstante, con el avance de las medidas sanitarias, la intérprete debió regresar a Santiago, para retomar las grabaciones de “100 Días para enamorarse“.

Debido a la gran cantidad de tiempo que pasaba junto a su hijo, señaló que volver a la “normalidad”, no fue nada fácil. “Siento que me falta una parte, es como si me faltara un órgano. La cuarentena fue demasiado profunda, fue demasiado el apego. Fue muy difícil separarme de él“, sostuvo.

Finalmente expresó que tomó toda esta experiencia para escribir un libro junto a otras actrices que también son mamás. “Me dediqué a escribir un libro sobre maternidad con unas compañeras actrices porque estuve super conectada con mi maternidad durante la cuarentena”, cerró.