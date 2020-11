Desvinculan a integrante del programa “Me Late”: “El Primer Plano del pueblo molesta”

Este martes uno de los integrantes del programa de TV+ conducido por Daniel “ex Huevo” Fuenzalida fue desvinculado.

Se trata de la periodista Cecilia Gutiérrez, quien hasta ahora era panelista del espacio.

A través de Instagram la exintegrante del programa de farándula se expresó: “Hoy me informaron que ayer fue mi último día en @melatetv, no es una decisión mía y me da tristeza dejarlo”.

Respecto a las razones, la profesional señaló la molestia que hay respecto al programa que realiza con Sergio Rojas por Instagram TV, revelando secretos de los famosos.

“Pero el Primer plano del pueblo molesta más de lo que pensamos y lamentablemente, en nuestra sociedad, las mujeres pagamos costos mucho más altos, porque el live lo hacemos dos, pero salgo solo yo”, acusó.

“¡Gracias al público que siempre me dio su cariño! Los extrañaré, pero estoy segura que vendrán cosas mejores!”, cerró.

Sus seguidores lamentaron la decisión de los ejecutivos y le dieron ánimo. Una de ellas le preguntó si el Live se acabaría y Gutiérrez respondió que no.