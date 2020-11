“Yo soy un poquito más UDI, más conservador”: El comentario de Jordi Castell que “descolocó” por completo a Fran García-Huidobro

El animador Jordi Castell contó diversos detalles de su vida privada, en conversación con Francisca García-Huidobro a través de la plataforma de Instagram.

En la entrevista, el fotógrafo se refirió particularmente a su vida amorosa, enfocándose en su relación con su pareja, Juan Pablo Montt.

“¿Ya no te portas mal?”, comenzó consultando la conductora de televisión a Castell, tras lo cual el profesional contestó que no.

Tras esto, García-Huidobro señaló que “estás muy comprometido, te vi hoy día en Instagram, subiste una foto con Juan Pablo, con tu marido, hermosa, ¿hace cuánto tiempo están juntos?”, consultó.

Ante esto, Jordi explicó que “juntos llevamos cuatro años, pero casados vamos a cumplir uno. Pero no es que no me porte mal por eso, me podría portar mal con él perfectamente“, sostuvo.

Tras esto, señaló que “no tendría ningún empacho en contarlo tampoco, porque creo que cuando las cosas se hacen de a dos y sin obligar al otro, y si se hacen juntos, es una complicidad mucho más divertida que si se hace a la espalda, encuentro yo”, dijo el fotógrafo.

Fue en este momento cuando Castell emitió un singular comentario que descolocó “por completo” a la animadora de Canal 13.

“Ahora yo soy un poquito más UDI, más conservador“, sostuvo Castell, generando “impacto” en la animadora: “Ay no, ¿me estas hueveando Jordi?, ¿cómo me vas a decir que tú eres UDI?, ¿en qué sentido? UDI, ‘¿unión de idiotas?’ explícame, porque no logro entender tu participación en la UDI“, declaró.

Debido a la reacción de Francisca, Jordi aclaró que “yo soy en ese sentido más conservador, porque me gusta esto de tener 54, se sienten y se sienten por todas partes, y se sienten como un poco mirando para atrás, (y pienso) ‘chuta, me divertí, lo pasé bien, no me arrepiento de nada’, pero no lo repetiría, porque ya hubo una edad, un momento de excesos, de experimentación y todas esas cosas que hice”, detalló finalmente.