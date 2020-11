“Paren con el acoso”: Seguidores de Claudia Conserva se enfrentan tras polémicas de “Milf”

A días de que el programa “Milf” sufriera las salidas de Renata Bravo y Yazmín Vásquez, la animadora Claudia Conserva continúa recibiendo críticas de algunos seguidores en Instagram, donde sus defensores salieron al ruedo.

Así se pudo ver en una de sus últimas publicaciones donde compartió un recuerdo con su hermano.

“¿Lo vas a llevar al programa también?”, “¿Lavando tu imagen?”, “Ahora con lo que hiciste estas mostrando fotos para sensibilizarnos”, “que haya tenido que ver en el despido de Cecilia Gutiérrez eso a mi me parece que es muy fea su actitud “, “Ahora no se puede decir nada contra la emperadora romana a lo mejor nos despiden de nuestros trabajos”, fueron algunos de los comentarios negativos.

A la par, varios seguidores salieron en su defensa: “Claudia no dejes que te insulten, es tu página ,elimina a la gente que no tiene sentimientos”, “Claudia puras buenas vibras fuera l@s amargad@s y a vivir la vida con Alegría que solo se vive una vez”, “Paren con el acoso y malos comentarios. Tan simple como no seguirla , increíble la maldad humana. Yo por mi parte les deseo lo mejor, cariños”.

Revisa algunos de los comentarios: