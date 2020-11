Daniela Nicolás entregó detalles de su candidatura a Miss Universo Chile a pocas horas de la final

Daniela Nicolás hace algunas semanas oficializó su candidatura como Miss Chile, representando a Copiapó, su ciudad, y a Chile como Miss Universo.

Ahora, a solo horas de la final del certamen, la actriz respondió “preguntas y respuestas” de Instagram, donde entregó más detalles de su candidatura.

En primera oportunidad la intérprete señaló que “nunca me imaginé que el concurso me iba a dejar amor propio, creerme el cuento. Entender que las barreras se las pone uno mismo y que cuando uno quiere algo siempre se puede lograr“.

Tras esto reveló que la idea de ingresar a un concurso de belleza era una idea que tenía hace tiempo, pero que no quería que siguiera pasando el tiempo.

“Sigo páginas hace mucho y dije ya es momento de intentarlo. ¿Por qué no? No quiero que pasen los años y me quede pensando en las cosas que no hice y que después me iba a arrepentir”, explicó sobre aquello.

Respecto a la final, aseguró estar tranquila. “He dado lo mejor de mí todo este tiempo. Me he preparado, me he esforzado, he puesto la vida y que sea lo que tiene que ser”.

Finalmente se puso en la posición si fuera la nueva Miss Universo Chile, donde sostuvo que “lo primero que haría es gritar, literalmente. A largo plazo sería seguir transmitiendo mi mensaje en visibilizar estas enfermedades autoinmunes que son invisibles“.

“Lo más importante para mí es mostrar que los concursos han cambiado. Que es un concurso de belleza, pero no solo se habla de un concurso de belleza físico ni de un tipo de belleza, sino que eso va por dentro. La sociedad cambió y los concursos también han ido cambiando”, agregó luego.

Por último expresó: “Espero no defraudarlos. Que valga la pena todo este tiempo de trabajo y ponerle muchísimas ganas para que se vean los frutos“.