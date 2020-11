Jordi Castell revela nuevos detalles de su salida de Primer Plano: “Me fui porque teníamos un gerente de producción mafioso”

Uno de los programas más recordados de farándula sin duda fue Primer Plano de Chilevisión, el espacio dedicado al espectáculo, tuvo como rostros importantes a Ignacio Gutiérrez, Francisca García-Huidobro y a Jordi Castell.

Este último tuvo una traumática salida del programa, ya que luego del estreno de la película de Stefan Kramer (Kramer vs. Kramer), el imitador apareció en el set del extinto espacio televisivo imitando al comunicador.

A 10 años de su salida, Castell volvió a recordar este suceso. “Me fui porque teníamos un gerente de producción que era mafioso, vendió mi cara por el teaser de una película”, dijo.

A pesar de eso, el fotógrafo aseguró que no tiene ningún inconveniente con Kramer. “Lo felicito por lo habilidoso y estratégico que fue al pedir el estudio de Primer Plano, por la rencilla que tenía conmigo”.

“Punto dos quiero agradecer infinitamente tu lealtad (en referencia a la “Fran”) y la de ‘Nacho’ en su minuto, porque venía llegando de la Toscana y nuestro gerente de producción prácticamente los desafió porque no iban a aparecer en el teaser de Kramer”, agregó.

Respecto a cuál fue el verdadero problema con Stefan y que llevó a su salida de Primer Plano, Jordi Castell afirmó que “el problema no era una rencilla con él, sino que mi jefe me pasó a llevar en mi lugar de trabajo u oficina, cuando hay un jefe que permite eso, no lo comparto”.

“Desde el perdón yo veo a Kramer y me alegro que sea inteligente, que haya entendido que su horizonte se haya ido para otro lado, me encanta que le vaya bien”, cerró.