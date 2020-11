La potente reflexión de Alejandra Fonsalba con el trato de los canales de TV: “Cuando no te necesitan, no les importa”

La reconocida actriz chilena Alejandra Fonsalba, realizó una potente reflexión respecto a cómo es el trato de los canales de televisión con su rubro y con los rostros de la pantalla chica. En ese sentido, la profesional, afirmó que el mundo de la TV es sumamente crudo.

Esto partió luego de una pregunta en el podcast “Reyes del Drama”, de en qué canal (TVN o Canal 13) se quedaba su corazón.

“En ningún lado, porque cuando no te necesitan se deshacen de ti, cuando uno dice que se entrega, pero no te necesitan, no les importa, porque van cambiando”, dijo.

En esa línea, la actriz afirmó que “uno ve la vida diferente. Yo me vine de Concepción a los 17 años sola, siempre vi la vida en Santiago como una guerra y hay que estar atenta”, agregando que “por eso no espero mucho de los canales”.

“Uno siempre espera cierta cosa, pero cuando no te necesitan, ‘chao nomás’ y que te vaya bien, es parte de la pega”, finalizó