Doctor Ugarte compartió romántica postal junto a su polola: “Es una recarga de energía”

Una romántica postal fue la que publicó el doctor Sebastián Ugarte en su cuenta de Instagram, plataforma donde ostenta más de 255 mil seguidores.

El querido profesional, quien ha aparecido en diversos matinales abordando la pandemia de coronavirus, publicó una especial imagen donde aparece en compañía de su polola Antonieta.

“Poder compartir con los que quieres es una recarga de energía en estos tiempos que han sido tan duros. Tener un instante de paz se valora mucho“, declaró Ugarte junto al registro, que ya cuenta con más de dos mil “likes” en la red social.

Cabe mencionar que el doctor ya había presentado a su pareja en el programa “Sin Parche” de Televisión Nacional, donde la mujer halagó al profesional.

“Es inteligente, amable, culto, se da tiempo para todo; para contestar Instagram, para leer, estudiar”, dijo la educadora en el programa.

“Cuando uno está con alguien no puedes elegir qué partes te gustan y qué no, a mí me gusta completo, y esa entrega que tiene por la gente me encanta, es su vocación, no sería justo estarlo frenando en eso”, complementó la docente en aquella oportunidad sobre Ugarte.

Revisa la publicación acá: