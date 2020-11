“Felipe me debe estar mirando”: Gonzalo Ramírez abordó su conducción en el matinal de TVN y recordó a su querido amigo

El destacado periodista chileno Gonzalo Ramírez realizó un balance con respecto a cómo ha sido su conducción en el matinal “Buenos días a todos” de Televisión Nacional.

El comunicador aseguró que puede ser “un aporte” en el espacio matutino, destacando sus cualidades, y también recordó al recordado conductor de televisión, Felipe Camiroaga, gran amigo del periodista.

“Antes fui notero del matinal y después leí las noticias. Tengo la mezcla de esos dos mundos y siento que, en este momento, puedo ser más un aporte desde el matinal que no tiene una estructura tan rígida y me permite empatizar y acercarme mucho más a la gente”, afirmó Ramírez en conversación con El Mercurio.

“Volver al matinal tiene un significado muy especial. Es el programa donde hice la práctica, amistades, hasta mi señora la conocí acá”, complementó el periodista.

Asimismo, recordó a su gran amigo Felipe Camiroaga y a los otros panelistas del matinal: “Buenos días a todos no es Felipe; también es Jorge Hevia, Margot Kahl o Karen Doggenweiler (…) Sin duda que Felipe marcó una huella imborrable en el programa”, sostuvo.

Eso sí, precisó que “jamás me voy a comparar con una persona que tenía talentos que yo no tengo. De lo único que tengo certeza, es que Felipe me debe estar mirando y tiene que estar chocho de que esté conduciendo el programa”, finalizó.