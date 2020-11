Begoña Basauri desmintió “mitos” sobre las escenas sexuales en teleseries

En una nueva emisión del programa “Socias”, la actriz Begoña Basauri desmintió algunos mitos que existen con respecto a las escenas “subidas de tono” en las teleseries nacionales.

En conversación con la comediante Belén Mora, Basauri aseguró que en varias ocasiones le han consultado sobre si siente algo con las íntimas escenas que graba.

En este contexto, Begoña señaló que eso no pasaba, puesto que a ella en lo personal sólo le importa que su colega tape parte de su cuerpo, ya que sostuvo que tenía celulitis.

“A mí me pasa que cuando me dicen ‘oye, cuando grabas escenas así como hot, ¿no se calientan?"”, comenzó relatando la actriz ante la sorpresa de Belén.

Tras esto, indicó que “y yo digo, supieran que uno está como ‘ponme la mano acá para que me tapes la celulitis por favor’, ‘ponme aquí no se qué para que no se me vea la pechuga’“, sostuvo la actriz.