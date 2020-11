“Será distinto y en el hospital”: Daniel Fuenzalida habló del cumpleaños de su madre, quien se encuentra internada por Covid-19

El conductor de televisión Daniel Fuenzalida se refirió al estado de salud de su madre, quien se encuentra internada tras presentar severos síntomas de Covid.19.

Mediante su cuenta de Instagram, el animador compartió emotivas palabras para saludar a su madre, quien este lunes se encuentra de cumpleaños.

“Hoy está de cumpleaños una de las mujeres que más amo en la vida!! Muyyy Feliz Cumpleaños Mamá!!! Que increíble que llegó este día y este año lo celebraremos más que nunca”, comenzó expresando Fuenzalida en la red social.

No obstante, indicó que este año “será distinto y en el hospital“. A pesar de esto, aseguró que “igual celebraremos que estás con nosotros, tienes una fuerza y lucha impresionante, que siempre me la traspasaste junto a mis hermanos”.

“En este día sólo me queda agradecer que te podré dar un beso y un abrazo, poder volver a reírnos, poder volver a conversar, poder estar juntos, sólo eso me hace muy feliz, gracias a todos ustedes que a través de sus rezos, energías, buenas intenciones me están regalando este día, poder decir una vez más Feliz cumpleaños Mamá y estar junto a ella”, declaró finalmente.

Revisa la publicación acá: