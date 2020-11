Marcelo “Chino” Ríos no ocultó su deseo de tener más hijos: “Quiero gastar toda mi plata con ellos”

El extenista número del tenis a nivel mundial, Marcelo Ríos, realizó una importante revelación, el “Chino” quiere tener más hijos y afirmó, que le gustaría ganar todo su patrimonio con ellos y que tengan un buen recuerdo.

“Siempre he dicho que si no tuviera la situación económica no lo haría, gracias a Dios la tengo y siempre he dicho que quiero gastar toda mi plata con ellos. Pasarlo la raja y que me recuerden como un buen papa, que no digan que no les dejé nada”, dijo en las Indomables de Patricia Maldonado.

En ese sentido, el otrora tenista afirmó que tiene seis hijos, que quiere dos hijos y que sean varones. “Soy el único hombre de la casa, me hacían mierda. Me encantan las mujeres porque son amorosas con los papás, pero los ‘hombrecitos’ son ricos, le gusta el fútbol, puedo hablar cosas de hombres”, afirmó.

“Mientras más hayan, la paso la raja, duermen conmigo y me encantan los cabros chicos”, cerró.