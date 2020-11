“Sus joteos son patéticos”: Fran García-Huidobro les “paró el carro” a los hombres casados que se le insinúan

La animadora Francisca García-Huidobro realizó una categórica aclaración a través de su cuenta de Instagram, donde le envió un mensaje a los hombres “comprometidos” que tratan de conquistarla.

En sus “historias” de la red social, la conductora de televisión expresó: “Que ‘alguien’ le informe a los hombres comprometidos que sus ‘joteos’ son patéticos“.

Junto a esto, aseguró que ella no estaba para recibir esos comentarios de hombres casados: “¡Basta! no estamos para eso, al menos no por aquí“, dijo García-Huidobro.

Cabe mencionar que la animadora, luego de su quiebre mediático con Julio César Rodríguez, ha preferido mantener su vida amorosa reservada y no ha detallado si en este momento se encuentra soltera o en una relación.

